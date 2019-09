De Priamo e Masi (FdI): “Pronta un’interrogazione sulla Stazione di Acilia Sud: da Aprile tutto tace”

X Municipio – “Dal 2017 i lavori della Stazione Acilia Sud sono fermi e i cittadini ogni giorno ci chiedono conto del motivo per cui, dopo tanti proclami, si sia arrivati a una situazione di stallo totale. Sembrava – dichiara il Consigliere di FdI in X Municipio Mariacristina Masi – che il problema del debito di Atac con la ditta fosse superato con un impegno preso dalla Regione e confermato nel corso del Consiglio Straordinario che si è tenuto ad Aprile, da allora però non abbiamo avuto più notizie ed è ancora tutto bloccato.

Il ruolo del Comune, come sempre, è quello di attendere gli eventi, è necessario invece che ci sia la massima convergenza di intenti con la Regione e una grande determinazione del Sindaco e dell’Assessore competente affinché siano ripresi i lavori il prima possibile. Siamo pronti – aggiunge Masi – a coinvolgere Comitati e cittadini qualora si temporeggi ancora, rischiando di compromettere quanto già realizzato”.

“Abbiamo presentato in Assemblea Capitolina un’interrogazione al Sindaco Raggi per capire se e come il Comune si stia interessando della questione e se effettivamente la Regione abbia provveduto a quanto annunciato. Ci preme conoscere i tempi, visto che prima era stata assicurata l’apertura per fine 2017, poi entro Dicembre 2018 e ci troviamo invece quasi alla fine del 2019 senza avere risposte chiare da poter fornire ai cittadini”, conclude Andrea De Priamo, Presidente del Gruppo di FdI in Assemblea Capitolina.