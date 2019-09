Federica Pellegrini: “Lascio dopo Tokyo 2020”

Milano – Federica Pellegrini non torna indietro e conferma che l’Olimpiade di Tokyo sarà la sua ultima fatica prima del ritiro. “Sarà la mia ultima gara – spiega Federica Pellegrini, durante il lancio della campagna #LoveLight di Transitions – a pochi giorni dal mio 32esimo compleanno, ed è giusto finire la mia lunga carriera lì. Ho iniziato a vincere giovane, avevo 16 anni e non ero pronta ad affrontare questo mondo. Mi piace vincere, mi piace che la gente mi riconosca per strada, ma avrò poi bisogno di normalità, magari con dei figli e una mia famiglia”.

La Pellegrini non sa dire se la televisione sarà il suo futuro ma le piacerebbe continuare la sua avventura come giudice a ‘Italia’s Got Talent’: “per me è stata una nuova esperienza, alla fine sono solo un giudice buono dietro un banco e ora stiamo registrando la nuova stagione. E’ stato come scoprire un altro mondo, non so dirti se quello sarà il mio futuro ma spero possa andare avanti”.

Fonte : ansa.it

(Il Faro on line)