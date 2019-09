Fiumicino, molesta i passanti a via delle Ombrine: arrestato

Fiumicino – A Fiumicino i carabinieri della locale Stazione, a seguito di una segnalazione pervenuta al 112, sono intervenuti in via delle Ombrine, dove era stata segnalata la presenza di una persona che molestava i passanti.

Giunti sul posto i militari hanno notato un giovane che, a più riprese, fermava con fare molesto le persone presenti in strada. Alla vista dei carabinieri l’uomo è andato improvvisamente in escandescenza, aggredendoli con calci e pugni nel tentativo di sottrarsi al controllo. L’esagitato, un 20enne di Fiumicino già noto alle forze di polizia, è stato bloccato ed ammanettato. L’uomo, che ha causato lievi lesioni ai militari intervenuti, è stato arrestato per “resistenza a pubblico ufficiale” e sarà accompagnato presso il Tribunale di Civitavecchia per l’udienza di convalida.

(Il Faro online)