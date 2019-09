Formia, arrestata una 25enne per detenzione di droga

Formia – Stamattina, il personale del Commissariato di Polizia di Formia, in collaborazione con la Squadra Mobile di Napoli ha arrestato una cittadina senegalese di 25 anni per il reato di detenzione di sostanza stupefacente.

La donna, fermata presso la stazione ferroviaria di Formia è stata trovata in possesso di un grosso ovulo contenente 600 grammi di eroina.

Il fermo della cittadina senegalese si inserisce in una più ampia azione di contrasto al fenomeno dello spaccio delle sostanze stupefacenti portato avanti dal personale del Commissariato al fine di frenare la diffusione sul territorio delle droghe, fenomeno che sta destando particolare allarme sociale per il largo consumo soprattutto tra i più giovani.

Peraltro, il controllo odierno nei pressi della stazione ferroviaria non è casuale in quanto il sito è attenzionato costantemente dagli investigatori che hanno riscontrato come negli ultimi tempi i pusher utilizzino spesso il mezzo ferroviario per spostarsi rapidamente, eludendo i controlli su strada da parte delle Forze dell’Ordine. A tal fine il Questore della Provincia di Latina ha disposto l’intensificazione dei controlli nei confronti dei soggetti che destano sospetti all’atto dell’arrivo nelle stazioni.

(Il Faro on line)