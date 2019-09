Ostia, Califano: “L’Ex Gil sarà ristrutturato”

Ostia – “Con l’ok della Giunta regionale alla convenzione che abbiamo siglato con Comune di Roma e Ministero del Lavoro, saliamo l’ultimo gradino che ci porterà alla completa riqualificazione dell’Ex Gil di Ostia“, si legge in una nota diffusa da Michela Califano, consigliere regionale del Pd Lazio.

“Lo stabile regionale sarà ristrutturato grazie a un maxi stanziamento del ‘Bando delle Periferie’. Al suo interno troveranno sede i nuovi uffici del Giudice di Pace e della Polizia Locale del X Gruppo Mare. Una splendida notizia per tutto il X Municipio e un segnale importante che arriva dalle istituzioni: quando c’è sinergia e volontà politica questi sono i risultati. Dopo anni di abbandono uno degli edifici più belli di Ostia non solo tornerà a vivere ma ospiterà servizi fondamentali per la città”.

“La Regione da parte sua metterà a disposizione lo stabile, permettendo all’Amministrazione comunale di Roma Capitale di risparmiare oltre 1.2 milioni di euro di affitti che potranno essere così destinati ad altri tipi di interventi e servizi”, conclude Califano.

(Il Faro online)