Voragini a Ostia: chiude anche via Corrado Del Greco

Ostia – Si sapeva che quell’avvallamento su via Corrado Del Greco, dove solo un anno fa gli operai dell’Ufficio Tecnico del X Municipio avevano fatto una riparazione, prima o poi avrebbe rappresentato un pericolo per la circolazione. Oggi quella previsione si è purtroppo materializzata.

E’ stato chiuso al traffico intorno alle ore 13,30 il tratto di via Corrado Del Greco compreso tra via Tagaste e via Carlo Bosio. Gli operai della ditta di manutenzione stradale del X Municipio hanno transennato la strada e circoscritto in punto in cui l’asfalto sta sprofondando. Quello stesso punto era stato riparato un anno fa dell’Ufficio tecnico dopo tre anni di vana attesa dell’Acea.

Il tratto chiuso comprende un’altra voragine transennata da dieci mesi: era, infatti, l’11 dicembre (leggi qui l’articolo) quando i vigili urbani facevano transennare la buca che si trova davanti al civico 102 dimezzando di fatto la carreggiata.

Resta intanto senza soluzione il tratto di corso Duca di Genova chiuso a Ferragosto per le medesime motivazioni all’incrocio con via delle Repubbliche Marinare (leggi qui il dettaglio). E si attende ancora l’inizio dei lavori per le storiche caverne apertesi su via Antonio Zotti, via Alfredo Zambrini e via Costanzo Casana: l’amministrazione (qui la nota) aveva annunciato l’inizio dell’intervento a ottobre prossimo.