A Ventotene due giorni di “lezioni” per imparare a scrivere progetti europei

Ventotene – L’Anci Lazio ha organizzato un seminario full immersion di 2 giorni, sull’isola di Ventotene, per spiegare al meglio, agli amministratori dei Comuni della Regione, come ottenere i fondi dall’Unione Europea.

Molti di questi fondi, infatti, vanno perduti oppure, prima vengono assegnati e poi revocati a seguito della presentazione dei progetti, che, troppo spesso, presentano lacune piuttosto vistose.

Per questo, “Gli Enti Locali d’Europa”, il training camp 2019 dell’Anci punta a favorire la diffusione di una buona politica e a sostenere la crescita culturale e professionale degli amministratori degli enti locali, nel contesto di una visione europea.

Il progetto è nato in collaborazione con la Regione Lazio ed è rivolto a quaranta amministratori di Comuni laziali selezionati mediante avviso pubblico, con locale l’obiettivo di agevolare l’accesso ai fondi europei, nazionali e regionali.

Come sede del seminario è stata scelta l’isola di Ventotene per il suo alto valore simbolico, dato che è qui che Altiero Spinelli ed Enrico Rossi scrissero il Manifesto per un’Europa libera e unita.

Infine, ricorda l’Anci, l’accesso ai fondi europei è fondamentale per realizzare infrastrutture e per sostenere progetti economici che altrimenti gli enti locali non sarebbero in grado di finanziare.

(Il Faro on line)