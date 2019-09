Al via il “Fiumicino Film Festival”: ecco il programma

Fiumicino – Grande attesa per la seconda edizione del “Fiumicino Film Festival“, che si terrà da venerdì 27 a domenica 29 settembre. La città di Fiumicino, terra simbolo di incontri e partenze, ospiterà la rassegna cinematografica dedicata ai film legati al ‘viaggio’ nelle sue diverse declinazioni, interiori, fisiche e metaforiche.

Con la supervisione del direttore Giampietro Preziosa, del direttore artistico Marco Simon Puccioni e con il sindaco di Fiumicino Esterino Montino, si parte il prossimo venerdì con la cerimonia di apertura per una tre giorni gratuita di film, documentari, cortometraggi, incontri e letture all’insegna del viaggio.

Tantissimi gli ospiti attesi alla kermesse cinematografica organizzata dalla Inthelfilm con il sostegno del Comune di Fiumicino, Tributi e Aeroporti di Roma.Tra gli altri, le attrici Claudia Gerini, Maria De Medeiros e Daniela Poggi ritireranno il “Premio Leonardo Da Vinci” come artiste che, per esperienze differenti, si sono avventurate in un viaggio alla ricerca di nuove storie e nuove culture.

Le proiezioni, completamente gratuite e aperte a tutti, si svolgeranno nella tensostruttura di 200mq allestita per l’occasione in viale Traiano 153, alla Darsena di Fiumicino. Qui, tutti i pomeriggi, verranno proiettate opere audiovisive italiane ed internazionali: due documentari e due lungometraggi ogni giorno, a cui seguiranno interessanti dibattiti tra appassionati e professionisti del settore.

Le pellicole presentate saranno oggetto di riflessione e scambio con i tanti registi, attori e produttori che interverranno alla manifestazione. Saranno presenti i registi Wilma Labate, Angelo Loy, Enrico Masi, Costanza Quatriglio, Alessandro Capitani. E ancora gli attori Stefano Fresi, Giovanni Fuoco, Giorgio Colangeli, Miriam Galanti, Alessandro Haber e tanti altri.

Un battello inoltre accompagnerà gli amanti del cinema e della gastronomia in una suggestiva esperienza sul fiume. Tra le bellezze paesaggistiche e archeologiche dell’area, dalla Foce del Tevere, passando per gli scavi di Ostia Antica, fino ai porti imperiali di Claudio e Traiano, verranno proiettati i cortometraggi in concorso al Festival, quattro ogni sera, accompagnati da vini, bollicine e dal meglio dell’arte culinaria del territorio di Fiumicino. (La prenotazione è gratuita a prenotazionifff@gmail.com entro le ore 13.00 di venerdì 27 settembre).

Nel corso delle tre serate, presentate dall’attrice Maria Rosaria Russo, verranno assegnati da una giuria di esperti i premi, – realizzati dall’artista Massimo Sirelli – per il miglior film, la miglior regia, la miglior interpretazione, il miglior documentario, il miglior cortometraggio e il miglior lungometraggio.

L’iniziativa è organizzata con il patrocinio di Regione Lazio e RomaLazioFilmCommission.

Di seguito, il calendario completo degli appuntamenti.

Venerdì 27 settembre

Ore 15.30 – Sala A: “Mondo Za” (Documentario);

ore 17.30 – Sala A: “Arrivederci Saigon” (Documentario). Interviene la regista Wilma Labate;

ore 18.45 – Sala A: “Tropico del Caos” (Documentario). Interviene il regista Angelo Loy;

ore 19.00 – Area Eventi: incontro con l’attrice Claudia Gerini;

ore 20.00 – Sala: cerimonia di apertura e consegna del Premio “Leonardo Da Vinci” all’attrice Claudia Gerini;

ore 20.35 – Sala A: “C’è tempo” (Lungometraggio). Intervengono gli attori Stefano Fresi e Giovanni Fuoco;

ore 20.35 – 22.00: battello. Aperitivo e proiezione dei cortometraggi: “The tea of the bottom of the teapot”, “Elephantbird”, “The Cage” e “Family First”;

ore 22.30 – Sala A: “Styx” (Lungometraggio).