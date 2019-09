Aranova, Severini: “Approvata la mozione per il semaforo su via Michele Rosi-via Siliqua”

Fiumicino – “Finalmente, le nostre richieste – e soprattutto quelle dei cittadini – sono state ascoltate: la pericolosità dell’incrocio fra via Michele Rosi e via Siliqua, ad Aranova, è stata riconosciuta dal Consiglio comunale, che ha approvato l’installazione sperimentale di un semaforo che ne regoli il traffico“, si legge in una nota diffusa da Roberto Severini, consigliere comunale della lista civica di Fiumicino “Crescere Insieme”.

“La messa in sicurezza del suddetto incrocio – prosegue Severini – era, per noi, una priorità assoluta: già in passato si erano verificati degli incidenti, in quel punto, a causa di una segnaletica a dir poco insufficiente. Abbiamo chiesto, difatti, anche il rifacimento della segnaletica (soprattutto delle strisce pedonali e degli stop), oramai del tutto cancellata. Da oggi, dunque, Aranova sarà più sicura, e noi più tranquilli”, conclude.

