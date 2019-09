Cerveteri – Rimosse le parti danneggiate e costruita una staccionata nuova intorno al Bosco di Valcanneto. Sono 66 metri di staccionata, riposizionati con un lavoro svolto dalla Multiservizi Caerite sotto indicazione dell’Assessora alle Politiche Ambientali del Comune di Cerveteri Elena Gubetti.

I vecchi pali della staccionata sono stati completamente rimossi, mentre le parti che ancora erano in buone condizioni sono stati opportunamente ripristinate dopo averne verificato tenuta e stabilità.

Foto 2 di 2



“Si tratta di un importante intervento che valorizza il Bosco di Valcanneto, un posto meraviglioso della nostra città, luogo di tante iniziative di sensibilizzazione ambientale per le scuole e per le realtà associative, che con la sua biodiversità, la sua bellezza, rappresenta una grande ricchezza naturalistica per Valcanneto e per il territorio di Cerveteri – ha dichiarato Elena Gubetti, Assessora alle Politiche Ambientali – sappiamo che una nuova staccionata non sarà sufficiente per tutelarlo e preservarlo come merita ma è un importante segnale che diamo a tutti i cittadini. Spetta ad ognuno di noi, alla cittadinanza, farsi promotrice di questo straordinario luogo, risorsa preziosa e unica del territorio”.

“Cerveteri è un territorio meraviglioso. Dall’arte alla storia, passando per angoli di paradiso come il Bosco di Valcanneto, realtà naturalistica di pregio assoluto – ha dichiarato il Sindaco Alessio Pascucci – oggi abbiamo portato a termine questo piccolo ma importantissimo intervento. Come amministrazione, continueremo a valorizzare questo patrimonio di grande valore per Cerveteri e per il territorio tutto”.

(Il Faro online)