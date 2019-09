Consiglio comunale unito per chiedere un centro per l’impiego a Fiumicino

Fiumicino – “Fiumicino ha necessità di avere un centro per l’impiego“. Lo dichiarano i firmatari dell’ordine del giorno votato in Consiglio comunale dai consiglieri Pd Paola Magionesi e Stefano Calcaterra e da quelli della Lista civica Zingaretti Angelo Petrillo e Massimo Chierchia.

“Con l’odg di oggi – proseguono – il Consiglio ha impegnato all’unanimità Sindaco e Giunta di attivarsi con la Regione Lazio per aprire sul territorio un centro per l’impiego o degli uffici decentrati del Centro per l’Impiego e una struttura pubblica che offra servizi di orientamento al lavoro, organizzazione di giornate di recruiting day, consulenza per l’autoimprenditorialità e per facilitare l’incontro tra domanda e offerta di lavoro.

“È impensabile – concludono i consiglieri – che al giorno d’oggi, con circa 82 mila residenti, un Aeroporto internazionale, due centri commerciali, circa 4000 posti letto negli alberghi e oltre 600 attività di ristorazione il Comune di Fiumicino sia sprovvisto di un servizio pubblico per il lavoro. Proprio in questi giorni, tra l’altro, stiamo raccogliendo tantissime firme tra i cittadini a supporto della nostra richiesta”.