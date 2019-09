Portici vince sull’Atletico Terme Fiuggi, avanti ai sedicesimi di Coppa

Fiuggi – All’Atletico Terme Fiuggi non sono bastate la gran mole di gioco prodotta e le tante occasioni avute per superare il Portici.

A sorridere, al triplice fischio di una gara dominata dai padroni di casa, è infatti la squadra di Chinese. Ospiti spietati nello sfruttare le uniche due occasioni avute nel corso del match e trascinati dalla superlativa prova del portiere Torino. Eppure a partire meglio sono i ragazzi di Incocciati che sbloccano il risultato dopo appena una manciata di minuti. Calcio d’angolo dalla sinistra, palla sul secondo palo e Moriconi che insacca il gol dell’1-0. Verso il quarto d’ora l’Atletico sfiora il raddoppio in altre due occasioni. Prima Manfrellotti sfiora l’incrocio e poi Basilico non centra di poco il bersaglio dopo un bel lancio di Filipponi. Al 26′ il Portici agguanta però il pareggio alla prima e unica occasione creata con Scala che, ben innescato, trafigge La Gorga.

Un minuto dopo gli ospiti restano in dieci per il rosso diretto a Imbimbo dopo un brutto fallo centrocampo. Con la superiorità numerica l’Atletico Terme Fiuggi prende definitivamente il sopravvento con gli avversari alle corde. Nel finale di primo tempo Macrì va ad un passo dal nuovo vantaggio e poi Moriconi sfiora il bis ancora su calcio d’angolo ma stavolta Rullo salva sulla linea. La beffa arriva proprio ad un passo dal rientro negli spogliatoi: fiammata di Scala sulla destra, palla al centro con coratella che insacca un clamoroso 2-1.

Nel secondo tempo si assisterà ad un vero e proprio assedio da parte dei ragazzi di Incocciati. L’Atletico si riversa nella metà campo avversaria con il Portici che ora può solo cercare di contenere le folate offensive dei padroni di casa. Dopo appena 120 secondi palla in profondità per Basilico che prova la zampata ma trova un autentico miracolo del portiere avversario.

Al 23′ altra doppia occasione per l’Atletico: prima ci prova Rizzitelli e poi D’Andrea in spaccata su cross di Zaccone dalla sinistra. Torino però è strepitoso nel disinnescare le occasioni dei padroni di casa. Con i minuti che scorrono veloci Incocciati alza il baricentro dei suoi ma al 40′ è la sfortuna a negargli un meritato pareggio. Palla di Basilico per D’Andrea che sfodera un rasoterra che però si schianta sul palo. Il Portici si chiude e tiene anche per i cinque di recupero. Al triplice fischio ad esultare, e ad approdare ai Sedicesimi di Coppa Italia, è così la squadra di Chianese.

Coppa Italia

Atletico Terme Fiuggi – Portici 1-2

ATLETICO TERME FIUGGI La Gorga, Pietrobono (1’st Zaccone), Moriconi

(27’st El Khayari), Filipponi, Nocerino, Scalon, Felea (1’st Rizzitelli), Mazzarani,

Manfrellotti (16’st D’Andrea), Macrì, Basilico PANCHINA Ludovici, Tassone, Locci,

Papaserio, Sevieri ALLENATORE Incocciati

PORTICI Torino, Liguori, Rullo (1’st Mazza), Grieco (1’st Blasio), Boussaada, Bisceglia,

Arario, Imbimbo, Coratella, Atteo (9’pt Mari), Scala (11’st D’Acunto) PANCHINA Marone, Carrano, De Luca, Vaino, Russo ALLENATORE Chianese

MARCATORI Moriconi 9’pt (AF), Scala 26’pt (P), Coratella 45’pt (P)

ARBITRO Renzi di Pesaro

ASSISTENTI Siracusano di Sulmona e Bosco di Lanciano

NOTE Espulso Imbimbo 27’pt (P) Ammoniti Scalon, Nocerino, Arario, Torino Angoli 7-0

Rec. 3’pt- 5’st

