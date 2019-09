Riccione – Concluse le gare delle squadre Nazionali ai Campionati Europei di nuoto per salvamento Riccione 2019. L’Italia si è distinta sia nelle gare in piscina che in quelle in mare. I nostri atleti hanno dimostrato tutte le loro qualità tecniche ed agonistiche di nuotatori e la loro abilità di veri e propri soccorritori.

Sono 56 le medaglie conquistate dagli azzurri in cinque giorni di gare, suddivise tra piscina (Stadio del nuoto di Riccione) e mare (Bagni 7 e 12 sul lungomare che porta a Misano): 24 d’oro, 18 d’argento e 14 di bronzo.

L’Italia ha vinto entrambe le classifiche in mare con i suoi National Team, è prima anche nella classifica generale (piscina + mare) con i National Youth allenati da Gianni Anselmetti, che tornano sul tetto d’Europa dopo sette anni (l’ultimo successo nel 2012) ed è seconda, dietro la Francia, nella classifica generale (piscina + mare) con i National Open guidati dal commissario tecnico Antonello Cano e dal tecnico federale Massimiliano Tramontana.

I Campionati Europei di salvamento proseguono con le gare dedicate ai club, alcuni dei quali schierano in formazione alcuni tra gli azzurri che hanno partecipato alle gare dei National Team, così come fanno gli altri club europei. La manifestazione, iniziata il 17 settembre con le gare dei master (ciò dimostra quanto questa disciplina possa essere praticata, e ad alti livelli, anche in età avanzata), si concluderà il 30 settembre.

Le Medaglie Degli Azzurri

ORO – 24 (21 piscina + 3 mare)

Francesca Pasquino 200 ostacoli Y 2’08”83

Giovanni Caserta 200 ostacoli Y 1’57”24 REJ

Silvia Meschiari 200 ostacoli O 2’07”14

Federico Gilardi 200 ostacoli O 1’56”87

4×50 ostacoli Y F 1’52″94

(Fiori 28”33, Giovannelli 28”56, V. Pasquino 28”59, F. Pasquino 27”46)

4×50 ostacoli Y M 1’42″48

(Marchetti 25”24, Vivalda 26”98, Faccinti 25”11, Caserta 25”15)

4×50 ostacoli O F Italia 1’51”06

(Fabretti 27”56, Ferrari 27”83, Cristetti 28”56, Meschiari 27”11)

Elisa Livia Fiori 100 percorso misto Y 1’13″24

Giovanni Caserta 100 percorso misto Y 1’04″00

Francesco Ippolito 100 percorso misto O 59”99

Alessia Cappai 100 manichino pinne e torpedo Y 1’01”38

Federica Volpini 100 manichino pinne e torpedo O 58”18

Lucrezia Fabretti 100 manichino con pinne O 49”33 RM

4×25 manichino Y M 1’12”22

Vivalda, Faccinti, Marchetti, Caserta

4×25 manichino O M 1’05”14

Ferro, Ippolito, Piroddi, Sanna

Giovanni Caserta 200 super lifesaver Y 2’14”16

Silvia Meschiari 200 super lifesaver O 2’23”10

Federico Gilardi 200 super lifesaver O 2’04”72

4×50 mista Y F 1’42”12

Giovanelli, V. Pasquino, F. Pasquino, Cappai

4×50 mista Y M 1’31”11

Caserta, Vivalda, Marchetti, Belcastro

4×50 mista O F 1’39”58

Cristetti, Fabretti, Meschiari, Volpini

Rescue tube O M

Ferro, Piroddi, Sanna, Niciarelli

Rescue tube Y F

Pasquino, Cappai, Giovannelli, Fiori

Staffetta ocean open Mixed

Daniele Sanna, Samantha Ferrari, Vittoria Borgnino, Andrea Niciarelli

Rescue tube Y M

Caserta, Vivalda, Faccinti, Belcastro

ARGENTO – 18 (15 piscina + 3 mare)

Alessandro Marchetti 200 ostacoli Y 2’00”39

Francesco Ippolito ostacoli O 1’58”30

4×50 ostacoli O M 1’37”98 RI

(Ferro 24”88, Gilardi 24”32, Ippolito 24”39, Sanna 24”39)

Mattia Faccinti 100 percorso misto Y 1’05”83

4×50 lifesaver mixed O 1’46″73 RI

Silvia Meschiari, Lucrezia Fabretti, Andrea Piroddi, Mauro Ferro

Livia Elisa Fiori 100 manichino pinne e torpedo Y 1’02”10

Andrea Vivalda 100 manichino con pinne Y 47”12

Andrea Piroddi 100 manichino con pinne O 46”28

Alessandro Marchetti 50 manichino Y 31”93

Mauro Ferro 50 manichino O 28”55

Francesca Pasquino 200 super lifesaver Y 2’32”30

Samantha Ferrari 200 super lifesaver O 2’26”58

Daniele Sanna 200 super lifesaver O 2’08”38

4×50 mista O M 1’29”48

Ippolito, Niciarelli, Ferro, Piroddi

SERC Y – simulazione di salvataggio

Francesca Pasquino, Andrea Vivalda, Carlotta Tortello e Mattia Faccinti

Francesca Pasquino surf race Y

Silvia Meschiari surf race

BRONZO – 14 (9 piscina + 5 mare)

Francesca Cristetti 200 ostacoli O 2’10”96

Lancio della corda O M 12”55

Niciarelli e Sanna

Mauro Ferro 100 percorso misto O 1’00”32

Davide Belcastro 100 manichino con pinne Y 48”32

Samantha Ferrari 100 manichino con pinne O 52”32

Andrea Niciarelli 100 manichino con pinne O 47”21

4×25 manichino Y F 1’26”13

Pasquino, Fiori, Giovannelli, F. Pasquino

Livia Elisa Fiori 200 super lifesaver Y 2’32”82

SERC O – simulazione di salvataggio

Silvia Meschiari, Vittoria Borgnino, Andrea Niciarelli e Daniele Sanna

Livia Fiori (terza) surf race Y

Daniele Sanna surf race O

Giovanni Caserta syrf race Y

Board rescue Y

Francesca Pasquino e Carlotta Tortello

Staffetta ocean relay Y F

Fiori, Cappai, Tortello, V. Pasquino

Classifica Open piscina + mare

Francia 835 Italia 817 Germania 779

Classifica Youth piscina + mare

Italia 897

