“Fare con il cuore per il cuore”. La campagna di Farmacisti in aiuto e Alleanza Civica per Fiumicino

Fiumicino – “Non è facile sopportare l’idea che la morte di una persona avvenuta lì, sotto i tuoi occhi, si sarebbe potuta evitare. So che sarebbero bastate anche un paio di persone e la disponibilità di un defibrillatore per dare molte più chance a quel ragazzo che, invece, è morto sotto i miei occhi” racconta un associato di Alleanza Civica per Fiumicino.

Ed è proprio dalla necessità di voler sensibilizzare i cittadini all’uso del defibrillatore (DAE), ma prima ancora dalla necessità di conoscere le manovre di rianimazione cardio-polmonare che, nel 2018, in seno all’Associazione “Alleanza Civica per Fiumicino”, nasce questa iniziativa.

L’obiettivo è quello di incrementare la presenza dei defibrillatori in strutture pubbliche e private, site sul territorio di Fiumicino.

Nel 2019 si unisce la Onlus Farmacisti in aiuto che, insieme ad Alleanza Civica per Fiumicino, promuove la campagna denominata “UN CENTESIMO per UNA VITA”, finalizzata alla raccolta di fondi per l’acquisto di defibrillatori da consegnare ad altre strutture pubbliche del territorio o da posizionare in punti strategici per la comunità.

A tal proposito, già presso le Farmacie Comunali, ma anche presso altre strutture disseminate sul territorio, sono stati posizionati dei box-salvadanaio dove tutti i cittadini potranno offrire il proprio contributo.

“Abbiamo scelto di promuovere questa bellissima iniziativa – racconta Tullio Dariol, Presidente di Farmacisti in aiuto – per due motivi soprattutto: in primo luogo, il fatto che il progetto si inquadra perfettamente all’interno delle iniziative che realizziamo a tutela della salute ed, in particolare, è una sorta di costola del nostro progetto

“Fondo di Solidarietà” attivo da ormai oltre due anni e mezzo. In secondo luogo ci ha colpito la storia di ‘quel ragazzo’ di cui non conosciamo il nome …… poteva essere nostro figlio, nostro fratello, nostro padre, nostra madre, il nostro più caro amico o, anche semplicemente uno sconosciuto che avrebbe avuto diritto ad avere almeno un’altra chance”.

“E non possiamo non pensare che, in qualunque momento, la stessa situazione potrebbe capitare innanzi ai nostri occhi e che quella chance potremmo regalarla noi o, qualcun altro potrebbe regalarla a noi” aggiunge Pamela Lana, presidente di Alleanza Civica per Fiumicino.

“I primi risultati di questa campagna, già nel 2018, non hanno ritardato a concretizzarsi – prosegue Pamela Lana – infatti la nostra Associazione, per prima, ha raccolto dei fondi per l’acquisto di un defibrillatore, donato poi alla scuola elementare di Aranova “Antonio Parrotta” mentre, avviata la campagna di sensibilizzazione, due imprenditori locali, sempre di Aranova, hanno acquistato il DAE e, loro personale, unitamente a 5 cittadini iscritti al Centro Anziani della medesima località, hanno partecipato al corso di formazione per avere conoscenza delle manovre di rianimazione cardio-polmonare”.

“Siamo certi che presto riusciremo ad implementare il numero di DAE nel nostro territorio e che il prima possibile saranno presenti almeno in tutte le strutture ‘sensibili’ del territorio come scuole, campi sportivi, centri anziani per citare alcuni esempi” conclude il presidente Dariol.

Invitiamo tutti i nostri concittadini ad aderire e ringraziamo quanti si sono resi parte attiva di questa campagna.

Per ulteriori informazioni sui progetti e sulle nostre attività, vi invitiamo a visitare il nostro sito web www.farmacistiinaiuto.org, la nostra pagina facebook FarmacistiinaiutoOnlus, la nostra pagina personale sul quotidiano 0nline “Il Faro” a scrivere una email a segreteria@farmacistiinaiuto.org o contattare la nostra segreteria al numero 346-4360567

Per ulteriori informazioni e condivisioni sulla campagna di sensibilizzazione FARE CON IL CUORE PER IL CUORE è a disposizione la nostra mail: alleanzacivicaperfiumicino@gmail.com o potete contattare il seguente numero: 335.5405895

(il Faro online)