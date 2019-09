Fibra in città? A Pomezia vige la consegna del silenzio

Pomezia – Il 16 settembre scorso, a Pomezia, si diceva conclusa la prima parte dei lavori – avviati a luglio – per la posa di una rete in fibra ottica per la banda ultra larga (leggi qui). Oggi, però, non c’è modo di scoprire quando e dove avverranno i prossimi scavi – quelli che dovrebbero costituire la seconda parte del progetto.

Su segnalazione dei cittadini, infatti, ilfaroonline.it si è attivato per scoprire quali sarebbero potuti essere i prossimi disagi – soprattutto in termini di viabilità – in città. Ma, nonostante i numerosi tentativi di metterci in contatto con il Comune di Pomezia, non abbiamo ancora ricevuto risposte concrete: dopo qualche promessa di ricevere presto notizie da parte di chi di dovere, le istituzioni sono scomparse nel nulla.

La domanda che a questo punto sorge spontanea è: cosa c’è sotto questa coltre di silenzi? Si tratta davvero “solo” di incapacità a fornire informazioni di interesse pubblico – il che è già, di per sé, piuttosto grave -, o c’è sotto qualcos’altro? Cosa sta succedendo?

(Il Faro online)