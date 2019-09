Fiumicino, Lega: “L’assenza di sindaco e vicesindaco mortifica il Consiglio comunale”

Fiumicino – “Nell’unico Consiglio comunale che poteva rivelarsi utile, in cui avremmo potuto realmente discutere delle tematiche che più stanno a cuore alla collettività, né il Sindaco né il Vicesindaco si sono degnati di presentarsi – si legge in una nota diffusa dalla Lega di Fiumicino -. Per questo abbiamo deciso di abbandonare l’aula: perché è una mancanza di rispetto, uno svilimento della figura del Consiglio comunale. Ma non solo: è anche e soprattutto una presa in giro nei confronti di tutti quei cittadini che erano lì fuori a chiedere risposte e che non ne hanno ricevute. In tanti, infatti, erano fuori al Comune a protestare per avere chiarezza sulla questione dell’antenna a via Castagnevizza, ma la questione non è entrata in Consiglio, così come… il Sindaco”.

“I Consigli comunali – proseguono – vengono convocati con abbondante anticipo: difficile credere che il primo cittadino ed il suo vice non siano riusciti ad organizzarsi. Noi della Lega avremmo voluto chiedere al Sindaco tante cose: dal parcheggio della scuola a Isola Sacra al trasporto pubblico per i ragazzi di Maccarese; dal senzatetto in via delle Ombrine all’eccessiva lentezza nel rilascio delle carte d’identità, fino alle password per accedere agli atti ufficiali che i Consiglieri comunali non hanno ancora ricevuto. C’erano, dunque, molte questioni importanti di cui avremmo voluto discutere con Montino che, però, puntualmente disattende il confronto“.

“Va anche detto – continuano – che la Lega è stata l’unica forza di opposizione capace di denunciare questo malcostume, facendo seguire atti concreti alle parole, per testimoniare come non sia più proponibile un atteggiamento del genere dal parte di chi gestisce il Comune senza alcuna attenzione verso i rappresentanti dei cittadini, e dunque verso i cittadini stessi”.

“In ultimo, vogliamo sottolineare che la presidente del Consiglio Alessandra Vona – che riveste un ruolo istituzionale – e i Consiglieri di maggioranza che accettano supinamente questa situazione, senza mai reagire, si rendono complici di questa situazione. E’ strano come chi si dice democratico pratichi la mancanza di democrazia“, conclude la Lega.

(Il Faro online)