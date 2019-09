Fiumicino, Severini: “Giornata vittoriosa per Crescere Insieme”

Fiumicino – “In qualità di lista civica, le battaglie di ‘Crescere Insieme’ non sono di stampo ideologico, ma puntano esclusivamente al benessere del territorio. Forse è proprio per questo che, oggi, tutte le nostre proposte hanno incontrato il consenso ed il buonsenso del Consiglio comunale“, si legge in una nota diffusa da Roberto Severini, consigliere comunale della lista civica di Fiumicino “Crescere Insieme”.

“Oltre all’approvazione di un semaforo per la messa in sicurezza dell’incrocio fra via Michele Rosi e via Siliqua ad Aranova – prosegue -, abbiamo ottenuto la riqualifica e la messa in sicurezza delle aree verdi di Aranova e la realizzazione di aree cani in tutto il territorio”.

“Inoltre, la Question Time sulla mancanza di marciapiedi in via del Granaretto e di opportune pensiline alla fermata del trasporto pubblico sull’Aurelia ha avuto un esito positivo: l’Assessore ha infatti dichiarato che interverrà immediatamente sulla zona. Insieme ai consiglieri di maggioranza del nord del Comune, poi, abbiamo sottoscritto una mozione in merito a quest’argomento che presenteremo al prossimo Consiglio comunale, per dare ulteriore forza alla causa.

Insomma – conclude Severini -, una giornata di vittorie in aula per ‘Crescere Insieme’, che non smette mai di lottare per il benessere dei cittadini e del territorio”.

(Il Faro online)