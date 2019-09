Francia in lutto, è morto l’ex presidente Jacques Chirac

Parigi – L’ex presidente francese Jacques Chirac è morto oggi all’età di 86 anni. Ad annunciarlo, riportano i media francesi, è stato il genero Frédéric Salat-Baroux, marito della figlia Claude. Presidente francese fra il 1995 e il 2007, Chirac si era ritirato da tempo dalla vita pubblica. Aveva sofferto di un ictus nel 2005 e da allora era stato ricoverato più volte.

Nella sua lunga carriera, il gollista Jacques Chirac è stato ministro, primo ministro e sindaco di Parigi, prima di diventare presidente per due mandati. Il genero ha riferito che l’ex presidente si è spento in pace, circondato dai familiari. Chirac viveva con la moglie Bernadette nella loro casa parigina.

Il presidente francese Emmanuel Macron pronuncerà questa sera alle 20 un breve discorso trasmesso in televisione in omaggio alla memoria del suo predecessore.

“E’ una parte della mia vita che se ne va oggi”. Così l’ex presidente Nicolas Sarkozy il quale ha espresso “profonda tristezza” e ricordato Chirac come un politico che “ha incarnato una Francia fedele ai suoi valori universali e al suo ruolo storico” e “non ha mai ceduto niente sulla nostra indipendenza, come sul suo profondo impegno europeista“.

L’ex inquilino dell’Eliseo conclude ricordando la “statura imponente e la voce tanto particolare di Jacques Chirac” che “hanno accompagnato la vita politica francese per mezzo secolo”.

(Il Faro online)