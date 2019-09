Ostia, 23enne sorpreso a spacciare hashish: arrestato

Ostia – Nell’ambito dell’attività istituzionale del Commissariato di Polizia di Stato Lido di Roma, volta al contrasto dei reati in materia di stupefacenti, la squadra della Polizia Giudiziaria, a seguito di un’attività di osservazione utilizzando un’autovettura di copertura, in data 25/09/2019, alle ore 16, procedeva in via delle Ebridi, all’arresto in flagranza di reato di un 23enne bloccato mentre cedeva lo stupefacente e riceveva in cambio una banconota da 20 euro.

Successiva perquisizione domiciliare permetteva agli operatori di polizia di sequestrare quasi un chilo di hashish diviso in sei panetti, nonché numerosi involucri già pronti per essere venduti, e tutta la strumentazione necessaria per il peso, taglio e confezionamento.

Inoltre, sempre nell’abitazione dell’arrestato, all’interno di una scatola di cartone, venivano rinvenuti oltre tremila euro, in banconote da 5, 10 e 20 euro, ed un elenco su carta dove venivano appuntate le vendite giornaliere e conseguente guadagno.

Su disposizione della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma, il giovane è stato condotto dinanzi all’Autorità Giudiziaria per rispondere – con giudizio direttissimo – del reato di detenzione di stupefacenti finalizzata allo spaccio.

L’operazione è frutto della forte intensificazione da parte della squadra di Polizia Giudiziaria nel contrasto allo spaccio delle sostanze stupefacenti nelle zone particolarmente frequentate da giovani e studenti.

