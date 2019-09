Ostia, Enrico Brignano a Cineland per il suo nuovo film

Ostia – Enrico Brignano torna a Ostia. E lo fa da protagonista di un film. Dopo essere cresciuto nella sua Dragona e aver frequentato da giovane il multisala di via dei Romagnoli, torna per presentare la sua ultima fatica per il grande schermo: “Tutta un’altra vita“.

L’appuntamento è fissato a Cineland per le ore 20,00 di venerdì 27 settembre. Prima della proiezione serale, Enrico Brignano incontrerà il pubblico per autografi, selfie e, soprattutto, per raccontare alcune delle sue storie tratte dalla vita quotidiana. E, c’è da giurarci, il comico non mancherà di ricordare in chiave divertente i suoi anni giovanili trascorsi a Dragona, figlio di fruttivendoli ed aspirante attore alla scuola di Gigi Proietti.

Non che Brignano sia assente da molto tempo dal litorale romano, dove ha mantenuto rapporti di simpatia e frequentazione con le amicizie di una vita. Non è raro, per esempio, imbattersi nel comico all’interno del ristorante “Ciao belli” di Stefano Locci, a Fiumicino. Oppure preso da una conversazione sulle biciclette nell’officina di Capobianchi, il cicloriparatore di via Macchia Palocco.

Enrico Brignano sul litorale c’è tornato anche per ragioni professionali. L’ambientazione dei due film “Poveri ma ricchi” e “Poveri ma ricchissimi” con Christian De Sica (leggi qui), era per esempio al borgo medievale di Ostia Antica. Stessa location per un altro film, “Ex Amici come prima” dove è allestito il banchetto di nozze tra Marco (Enrico Brignano) e Floriana (Teresa Mannino). Qui trovi le location di tutti i film girati a Ostia.

Un solo rammarico per questo incontro che si preannuncia come sempre esilarante: in “Tutta un’altra vita” il regista, Alessandro Pondi, per le scene di mare ha scelto il lido di Tarquinia (spiaggia di Sant’Agostino, stabilimento “Boca do Mar”) e non Ostia. In compenso, non sarà difficile riconoscere il terminal T3 nelle scene girate all’aeroporto di Fiumicino.