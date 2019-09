Ostia, festa di apertura del nuovo market: Todis Casana fa il pieno

Ostia – E’ un assalto quello che i clienti stanno dando al nuovo punto vendita Todis Casana. Un flusso ininterrotto di persone invade festosamente il supermercato nella sua giornata inaugurale, la prima di tre giorni di festa.

L’assalto è iniziato fin dall’apertura delle ore 9,00 di oggi, giovedì 26 settembre. Ad arrivare per primi i residenti della zona che aspettavano da un anno l’inaugurazione del nuovo Todis, in cui i lavori di ristrutturazione e logistica si sono protratti oltre le previsioni. E già con l’apertura dei cancelli è iniziata la distribuzione di arrosticini, di panini con la salsiccia e di gadget.

I numeri degli omaggi ai quali hanno pensato la proprietà del gruppo Capobianco e l’ispettore vendite Massimiliano Tamiano, sono impressionanti. Nelle tre giornate di festa (qui il dettaglio) verranno distribuiti 7500 arrosticini, 3500 panini con salsiccia, affettate nove porchette grande formato e date in omaggio 5000 borse per la spesa del Ventennale, 3000 tagliapizza e 3000 portachiavi-torcia.

Ovviamente la maggior parte dei clienti è stata attirata non solo dalla curiosità di scoprire l’organizzazione dei prodotti all’interno dei 500 metri quadrati di superficie del market Todis Casana ma anche dalle offerte strepitose in termini di prezzi e qualità. L’offerta per alcuni articoli proseguirà fino a domenica 6 ottobre.