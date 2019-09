Rifiuti abbandonati in strada, i cittadini ripuliscono via Trincea delle Frasche

Fiumicino – In via Trincea delle Frasche, a Fiumicino, il degrado regna sovrano: l’immondizia, che molti incivili abbandonano abusivamente in ogni anfratto della zona, la fa da padrona. I rifiuti, infatti, sono ovunque: ai lati della strada, fra le sterpaglie, nel canale. Le ultime, calde giornate estive non hanno poi reso la situazione più semplice: l’aria è diventata irrespirabile.

I residenti, disperati, hanno più volte segnalato la situazione al Comune che, poco tempo fa, ha provato ad arginare il problema tagliando erbacce e sterpaglie. Purtroppo, però – come segnalatoci dai cittadini -, non è stato abbastanza.

Ed è per questo che Fabrizio Pagliuca, presidente del Comitato Spontaneo Isola Sacra, ha deciso di lanciare un’iniziativa per migliorare la situazione. “E’ da tempo – dichiara Pagliuca – che ci sto pensando ed insieme ad altri amici e concittadini abbiamo deciso di riunirci e dare noi il buon esempio, sulla falsariga dell’impegno di Giuseppe Corallino (leggi qui) – persona a cui va tutta la nostra ammirazione per l’impegno e l’esempio di civiltà che dà a tutti noi. Abbiamo deciso di organizzare una giornata straordinaria di pulizia della zona venerdi 27, nel pomeriggio. Portate anche i bambini. L’appuntamento è alle 14.00 davanti Eden Garden Fiumicino, in via Trincea delle Frasche 61″.

