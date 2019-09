Roma vs Atalanta, le pagelle de Il Faro online: Pellegrini sottotono, Zaniolo confuso

Roma - Zapata entra e segna la rete che sblocca il match. Poi nel finale De Roon chiude definitivamente i giochi. L'Atalanta passa all'Olimpico per 0-2: i nerazzurri piegano una Roma non brillante che rimedia la prima sconfitta stagionale in Serie A Tim.

Finisce il match allo Stadio Olimpico. Forza Roma. #RomaAtalanta pic.twitter.com/hSL014ZJSg — AS Roma (@OfficialASRoma) September 25, 2019

I voti

Pau Lopez, 6 – Normale amministrazione. Nessun intervento degno di nota. Sembra aver gradito la presenza in reparto di Smalling. Nulla può sul gol contro un Zapata troppo libero in area.

Leonardo Spinazzola, 6,5 – Il migliore dei suoi nel primo tempo in versione Kolarov sulla fascia di sinistra proponendosi in un paio di occasioni d’attacco. Esce per lasciar posto a Juan Jesus in virtù di un apparente ripensamento del mister nel riportare la difesa a quattro.

Chris Smalling, 6 – Solo per incoraggiamento. Buono l’esordio con addirittura una palla su corner, nel primo tempo, e un paio di chiusure tempestive e d efficaci, ma troppa responsabilità su primo gol di Zapata lasciandogli oltre due metri in area. Complice nella dormita generale sul secondo gol di Veron.

Federico Fazio, 5 - Prova non esaltante e di grande sofferenza specie nella parte centrale del secondo tempo dove l’Atalanta ha avuto una capacità di coprire il campo in modo magistrale.

Aleksandar Kolarov, 5 – Nella difesa a tre sembrava a suo agio ma si è invece sentita la mancanza della sua spinta e dei suoi inserimenti che sarebbero stati necessari anche in virtù della marcatura a uomo a tutto campo dei bergamaschi.

Bryan Cristante, 5 – A corrente alternata ma con più ombre che luci. In grande sofferenza nella propria zona di competenza, aggiungendo spesso confusione.

Jordan Veretout, 5 – Con ancora negli occhi la bella prestazione di Bologna ci si aspettava da lui una conferma, purtroppo disattesa. Gravissimo il suo errore di disimpegno che ha innescato il Papu Gomez autore della preparazione alla fase di attacco che ha portato al gol Zapata.

Alessandro Florenzi, 5 – Un ritorno alla Garcia sulla fascia destra d’attacco quasi mai battuta. Solo nei minuti finali mette il naso fuori dalla metà campo per provare a servire Dzeko al centro della difesa avversaria ma senza successo.

Lorenzo Pellegrini, 6 – Poteva e doveva fare di più. La sufficienza in virtù di alcune buone giocate nel secondo tempo a compensare un primo tempo molto sottotono.

Niccolò Zaniolo, 5,5 – Sembrava confuso e comunque inconcludente con un giallo al 40mo del primo tempo per un fallo più di frustrazione che altro. Ha pagato coi nervi le tante botte subite dai difensori atalantini mai sanzionati dall’arbitro. AL 58mo, riprendendo la difesa atalantina ferma e con una bellissima progressione, si procura una sontuosa occasione da gol ma solo davanti al portiere pensa troppo al da farsi e, al momento del tiro, Toloi ha tutto il tempo per recuperare per stoppargli la battuta

Edin Dzeko, 6,5 – Lotta come un leone, ma troppo solo in avanti, senza rifornimenti e con una partita sviluppata molto più da centrocampista che da attaccante puro. Alla mezz’ora del primo tempo riceve un invitante assist da Spinazzola che sfrutta con un tentativo di battuta a rete di interno destro ma che il portiere atalantino Gollini, con un più che mezzo miracolo, devia in angolo. L’entrata di Kalinic sembrava poter essere efficace, con una bella occasione da gol ma ormai era molto tardi.

Juan Jesus, 5 – Ci stava anche un sei, ma nel marasma generale rimedia un giallo per un bel colpo a Zapata ed è anche lui complice della dormita generale sul secondo gol dell’Atalanta. Al 55mo rileva Spinazzola e la Roma si rischiera di nuovo a tre in difesa.

Heirikh Mkhitaryan, 5,5 – Al 64mo rileva un confuso Zaniolo e si posizione insieme Pellegrini alle spalle di Dzeko ma la marcatura continua, asfissiante e densa dei difensori e centrocampisti dell’Atalanta non lo lasciano respirare e serve poco alla causa.

Nikola Kalinic, 5 – AL 70mo, già sull’1 a 0 per gli ospiti, rileva Fazio e, per confermare la difesa a tre, Kolarov ritorna a fare il terzo centrale. Vicino a Dzeko si aiutano a creare una buona occasione in area, al 77mo, con tiro di sinistro bloccato da Gollini.

Paulo Fonseca, 4 – O non ha saputo leggere la partita o, più semplicemente l’ha preparata male. Pessimo risultato l’esperimento della difesa a tre, non perché non può essere una valida alternativa, ma perché è stata provata contro l’avversario sbagliato. Netta è stata la sensazione che stavolta abbia messo in campo la squadra senza tener conto dell’avversario. Forse a centrocampo è stato fatto qualche errore di turn over.

