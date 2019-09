Tromba d’aria a Terracina, quasi 1 milione e mezzo per le case danneggiate nel 2018

Terracina – Quasi un milione e mezzo per le abitazioni di Terracina danneggiate dalla tromba d’aria che colpì la città – causando anche una vittima – nell’ottobre del 2018 (Leggi qui).

Sono stati pubblicati, infatti, sul Bollettino Ufficiale Regionale i Decreti da parte della Direzione dell’Agenzia Regionale di Protezione Civile relativi ai ristori per i danni subiti dalle abitazioni in seguito agli eventi calamitosi dell’autunno 2018.

Per quanto riguarda la città di Terracina sono state in totale 181 le domande dei privati ammesse al contributo, 11 quelle escluse per inammissibilità, mancata integrazione o rinuncia da parte dei diretti interessati. L’importo complessivo dei ristori sfiora il milione e mezzo di euro.

“Siamo soddisfatti che finalmente siano stati emanati i decreti” commenta l’assessore all’Urbanistica della Città di Terracina Pierpaolo Marcuzzi. “Era l’atto che aspettavamo con ansia per consentire ai cittadini che hanno subito gravi danni alle abitazioni di avviare l’iter per disporre dei contributi ci cui hanno grande necessità. Ora è importante adempiere alle prescrizioni regionali per accedere ai fondi: innanzitutto si hanno 6 mesi di tempo a partire dalla data di pubblicazione dei decreti sul BURL (19 settembre, ndr) per produrre i giustificativi di spesa dopo la realizzazione dei lavori di riparazione.

È giusto evidenziare – prosegue la nota – che gli importi sono provvisori, cioè assegnati in base a quanto dichiarato dai cittadini e che l’erogazione avverrà solo dopo la presentazione della rendicontazione dell’effettiva spesa sostenuta. Come è già avvenuto in sede di presentazione delle istanze, il Comune di Terracina mette a disposizione i propri Uffici per aiutare i cittadini nella corretta presentazione della rendicontazione. Consigliamo di provvedere con largo anticipo rispetto ai sei mesi di tempo a disposizione in maniera da poter lavorare con efficacia le pratiche. Ora attendiamo con vera trepidazione gli importantissimi decreti relativi al ristoro delle attività economiche e la disponibilità delle risorse approvate dal Fondo di solidarietà europeo pochissimi giorni fa a Strasburgo. Per i primi dovrebbe essere questione di poco tempo mentre per i fondi europei sappiamo che ci vorrà qualche mese, ma saremo vigili affinchè i tempi siano ridotti al massimo”.

L’assessore Marcuzzi conclude ringraziando “gli Uffici dell’Urbanistica che, nonostante la carenza di organico, in questi 11 mesi hanno lavorato senza sosta per curare con attenzione tutte le pratiche e consentire ai cittadini che hanno subito gravi danni alle proprie abitazioni di avere una boccata di ossigeno. L’impegno dell’Amministrazione Comunale prosegue – conclude la nota – affinché il maggior numero possibile di terracinesi possa ottenere i preziosi rimborsi”.

(Il Faro on line)