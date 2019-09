Lotta ai tumori, l’orologio della Torre Civica di Latina si illumina di rosa

Latina – Anche quest’anno il Comune di Latina aderisce alla campagna “Nastro Rosa” indetta dalla Lilt – Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori – e finalizzata alla sensibilizzazione per la prevenzione dell’insorgenza del tumore al seno.

L’Amministrazione ha infatti accolto la richiesta degli organizzatori e per tutto il mese di ottobre l’orologio della Torre Civica di Piazza del Popolo sarà illuminato di rosa per ricordare alle donne l’importanza della prevenzione sistematica e della diagnosi precoce nella lotta contro il cancro al seno che in Italia rappresenta il primo tumore per incidenza.

“Fare prevenzione oggi – commenta il Sindaco Damiano Coletta – è un passaggio fondamentale, il primo nella lotta ai tumori e in particolare al cancro al seno. Il mese di ottobre, come ogni anno, rappresenta un periodo di stimolo, da un punto di vista comunicativo, nella diffusione della cultura della prevenzione e come Comune siamo orgogliosi di poter dare anche solo un piccolo segnale accendendo simbolicamente un ‘presidio’ rosa nel cuore della nostra città“.

(Il Faro online)