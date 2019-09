Banda ultra larga a Pomezia, ecco le zone servite e quelle “escluse”

Pomezia – Il Comune di Pomezia ha reso noti i tempi, i luoghi e le modalità in cui si svolgeranno i prossimi lavori per la posa di una rete in fibra ottica per la banda ultra larga.

“Gli attuali lavori di installazione di una rete in fibra ottica – dichiara il Comune – sono interventi di Open Fiber, che agisce quale fornitore privato di infrastruttura ai venditori finali del servizio all’utente (compagnie telefoniche).

Le zone interessate

Le zone su cui l’operatore ha scelto di intervenire sono Pomezia Centro (lavori in corso), Torvaianica (da via Lima a via Grenoble), Martin Pescatore alto, Martin Pescatore basso, San Pancrazio, via Danimarca, via del Mare, Borgo Santa Rita, Sedici Pini, Colli di Enea, Querceto. Tali zone saranno interamente coperte entro la fine del 2020“.

Le prossime zone da coprire (ma non ci sono certezze sui tempi)

“Seguirà un ulteriore intervento di posa di una rete in fibra ottica per la banda ultra larga finanziato dal Ministero delle Comunicazioni e dalla Regione Lazio nell’ambito del progetto Bul Lazio (Banda Ultra Larga Regione Lazio). Le zone interessate saranno: Torvaianica Alta, Campo Jemini, Vicerè, Santa Palomba, via dei Castelli Romani, Castagnetta, Cinque Poderi, via Laurentina (zona Caronti)”.

Roma Due resta fuori, ma il Comune si è attivato

“Si precisa che il Comune di Pomezia ha richiesto alla Regione Lazio di rivedere il progetto inserendo il quartiere Roma Due rimasto fuori dalle zone di intervento. L’Amministrazione è fiduciosa sul buon esito di quest’ultima richiesta e sull’inserimento del quartiere nella programmazione dell’intervento.

Sui lavori del progetto Bul Lazio non possiamo fornire tempi di attuazione perché è ancora in corso l’iter regionale”.

“Il Comune di Pomezia – concludono – monitora costantemente i lavori in corso e il conseguente ripristino degli scavi – rifacimento dell’asfalto, delle pavimentazioni su marciapiede rispettando materiali, dimensioni e disegno preesistenti e ripristino della segnaletica interessata – dandone ampia comunicazione alla cittadinanza”.

Va sottolineata la totale disponibilità del Comune di Pomezia, dopo un’iniziale incomprensione forse anche dovuta al fatto di aver contattato – come giornale – uffici non di competenza nel rispondere a queste domande, a rendere pubblici tutti i dettagli dell'”operazione fibra”. Ciò che conta è che, ora, i cittadini sanno esattamente cosa li aspetta.

(Il Faro online)