Civitavecchia, approvata all’unanimità la mozione del M5S sul Plastic Free challenge

Civitavecchia – “Nello scorso Consiglio comunale come gruppo M5S abbiamo presentato diversi atti importanti per la nostra città, tra i quali una mozione per l’adesione del comune di Civitavecchia alla campagna ‘Plastic Free challenge’ promossa dal Ministero dell’Ambiente”.

E’ quanto si legge in una nota diffusa dal gruppo consiliare del Movimento 5 Stelle di Civitavecchia, che aggiunge: “Si tratta di una serie di iniziative di sensibilizzazione nei confronti della riduzione dell’uso della plastica in tutti i luoghi pubblici: scuole, spiagge, uffici comunali”.

“Avevamo intenzione di impegnare il sindaco ad emanare l’ordinanza per il divieto di uso di plastica nelle nostre spiagge – proseguono i pentastellati – , ma la titubanza di un membro della maggioranza ci ha fatto essere più prudenziali perché comunque è un percorso che va costruito e non si ottengono risultati con un divieto dall’oggi al domani“.

“Pertanto, qualora possibile, il comune lavorerà per ridurre l’uso di plastica nelle mense scolastiche, nelle macchinette automatiche, nei futuri appalti, promuoverà la ricerca di fondi per la donazione agli studenti di borracce in metallo, tutto ciò in continuità con l’avvio della raccolta differenziata porta a porta che oltre al corretto conferimento spinge alla riduzione dei rifiuti”, conclude la nota.

