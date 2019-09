Ecco il Milan Games Week, la fiera degli e-giochi

Milano – Taglio del nastro stamattina a Milano Fiera Rho la Games Week, principale consumer show videoludico italiano, promosso dall’Associazione che rappresenta l’industria dei videogiochi in Italia, e organizzato da Campus Fandango Club.

Obiettivo di questa nona edizione, in programma fino a domenica 29, è di superare il successo del Games Week 2018 quando si sono registrati numeri record con 162.000 visitatori (+10% vs 2017), oltre 70 titoli e 30 anteprime. Insomma un Paese dei Balocchi in chiave moderna e senza limiti d’età.

Tra i titoli che quest’anno gli appassionati potranno vedere per la prima volta dal vivo, spiccano nomi imperdibili:

• DOOM Eternal (Bethesda Softworks): lo sparatutto in prima persona di id Software che combina velocità e potenza giocabile in anteprima per il pubblico italiano. Basato sul motore grafico idTech 7 e arricchito da una nuovissima colonna sonora, DOOM Eternal mette il giocatore nei panni dell’inarrestabile DOOM Slayer per fare a pezzi demoni vecchi e nuovi in mondi mai visti prima;

• Dragon Quest XI S: Echi di un’era perduta – Edizione definitiva (Nintendo): nuovo RPG della serie DRAGON QUEST che introduce battaglie a turni perfettamente bilanciate e un elevatissimo numero di attività ambientate in un incantevole mondo sconfinato;

• Dreams (Sony Interactive Entertainment): il nuovo atteso videogioco di Media Molecule in esclusiva per PlayStation®4 (PS4™). Ogni elemento, ogni personaggio, ogni oggetto dipende soltanto dalla forza creativa del giocatore che crea i propri giochi, compone la propria musica, scolpisce i suoi personaggi, racconta le sue storie e rendi reali i propri sogni;

• FIFA 20 (Electronic Arts): in FIFA 20 quest’anno è presente una nuova modalità di gioco, VOLTA Football, che permette un’immersione totale nel calcio di strada e di creare il proprio calciatore virtuale con cui esprimere il proprio stile di gioco, oltre a tante novità e un nuovo approccio al gameplay che alza ulteriormente l’asticella della qualità e migliora l’esperienza di gioco;

• FINAL FANTASY VII REMAKE (Koch Media/Square Enix): è una rivisitazione dell’iconico gioco originale, che ha ridefinito il genere RPG e che esplora ancora più in profondità il suo mondo e i suoi personaggi. Il primo capitolo di questo progetto è ambientato nell’eclettica città di Midgar e presenta un’esperienza di gioco completamente autonoma offrendo un ottimo punto di partenza e permettendo così di tuffarsi più a fondo negli eventi di Midgar rispetto al gioco originale. Insieme a personaggi indimenticabili e a una storia potente, FINAL FANTASY VII REMAKE presenta un sistema di battaglia ibrido che unisce azione in tempo reale con combattimenti strategici basati sui comandi. I visitatori potranno finalmente entrare nel mondo di FINAL FANTASY VII per la primissima volta con i sottotitoli in italiano;

• GRID (Koch Media): Codemasters invita il giocatore a sfrecciare nelle GRID World Series con il suo nuovo, divertentissimo racing giocabile per la prima volta in Italia. Fernando Alonso, uno dei piloti automobilistici di maggior successo dell’era moderna tra F1, Endurance e Stock racing, è Race Consultant di questo titolo imperdibile. Gareggia col cuore e competi in gare intense ed adrenaliniche con le auto da corsa più iconiche e desiderabili, come la Porsche 911 RSR e la Ferrari 488 GTE nella classe GT, in alcuni dei luoghi più iconici del mondo: Havana, Shanghai, San Francisco, Indianapolis e molti altri;

• Just Dance 2020 (Ubisoft): Il franchise videoludico musicale n.1 di sempre, con oltre 67 milioni di copie vendute, tornerà questo autunno. Il nuovo Just Dance, rinnovato per l’occasione, festeggia 10 anni di balli con 40 nuovi brani di successo, nuovi fantastici universi e sorprese esclusive da scoprire;

• Layton’s Mystery Journey: Katrielle e il complotto dei milionari (Nintendo): il professor Layton è scomparso e tocca a sua figlia Katrielle, una giovane arguta e coraggiosa con il talento di scoprire la verità anche quando le prove scarseggiano, entrare in azione.