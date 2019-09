Fototrappole a Latina, multati gli incivili che abbandonano i rifiuti in strada

Latina – Sono stati elevati dagli Ispettori Ambientali di ABC i primi verbali emessi grazie all’ausilio delle cosiddette fototrappole nell’ambito dei servizi finalizzati al contrasto dell’abbandono dei rifiuti.

Dall’analisi dei primi filmati girati in città sono infatti emersi alcuni casi di abbandono dei rifiuti, in particolare al Lido di Latina e a Borgo Sabotino. Nei confronti dei responsabili è scattata una sanzione di 300 euro, come previsto dal regolamento di Polizia Urbana.

Le fototrappole continueranno ad operare in diverse zone della città e nei borghi per intercettare e, nel caso sussitano gli estremi, sanzionare eventuali comportamenti illeciti messi in atto nel conferimento dei rifiuti.

Si ricorda che sono operativi e a disposizione della cittadinanza i Centri di Raccolta di Via Bassianese e Via Massaro, oltre alle isole ecologiche itineranti il cui calendario è consultabile sul sito www.abclatina.it.

(Il Faro online)