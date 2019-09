Triathlon

Iroman di Cervia, la Poligolfo partecipa e stupisce foto

Intensa attività per la Poligolfo. I suoi atleti hanno partecipato in molteplici manifestazioni in tutta Italia e in diverse specialità e distanze nell’ultimo weekend









Cervia – Sabato 21 settembre i triatleti, Antonio Ricca, Vincenzo Granata e Giuseppe Enrico Greco, hanno partecipato e sono giunti al traguardo dell’Ironman 140.6 – Italy Emilia-Romagna 2019, svoltasi a Cervia coprendo le distanze di 3,8 km nel nuoto, 180 km nella bicicletta e 42 km nella corsa. La preparazione per una gara di questo tipo richiede una micidiale quantità di ore di allenamento, molti sacrifici per la vita personale degli atleti e delle loro famiglie e una grandissima determinazione di arrivare fino al traguardo. L’ironman si è svolto in condizioni climatiche buone: la corrente in mare e il vento hanno reso le frazioni di nuoto e bicicletta poco più impegnative del solito. Foto 3 di 4





Ricca, Granata e Greco hanno affrontato le tre frazioni giungendo alla finish line in circa 14 ore e mezza e celebrando insieme il loro primo traguardo di un Ironman. Lo spirito di squadra è stato la parola d’ordine che ha animato tanti mesi di allenamenti, difficoltà, imprevisti e infine l’arrivo. Fondamentale è stato anche il supporto dei familiari e amici che per tutta la durata della gara hanno incitato e supportato i tre atleti. Domenica 22 settembre, sempre a Cervia, era di scena l’Ironman 70.3 con distanze dimezzate, 1,9 km nel nuoto, 90 km nella bicicletta e 21 km con la partecipazione di Preli Antonio che chiudeva in 5 ore e 29, nonostante le condizioni climatiche decisamente peggiori: pioggia e vento hanno funestato il percorso di gara. L’Ironman – Italy Emilia-Romagna è stato un grande evento e siamo fiduciosi che il prossimo anno la Poligolfo sarà presente con una squadra di triathlon ancor più numerosa e affiatata. In questo week-end di gare la Poligolfo non si è risparmiata, nel Trailrunning a Picinisco “Monti della Meta fast trail“. 4 atleti, Carlo Avallone Ugo De Santis, Stefano Rossini e Marisa Caporuscio partecipavano ed andavano a premio nonostante la riduzione del percorso per condizioni avverse con pioggia e tanto vento. Ad Isola Liri nella gara “Scorrendo con il Liri” la Poligolfo era presente anche con le condizioni meteo avverse, con 3 atleti D’Angelis Salvatore e Rao Marcello che si sono cimentati nella gara di 27km e l’Ultra Maratoneta Gianni Riccio che ha coperto la distanza di 65km arrivando secondo di categoria. Andava meglio agli undici che partecipavano alla 10km su strada della ”Stranormanna” di Aversa dove partiti molto presto, le condizioni del tempo erano migliori, tra i partecipanti l’inossidabile Antonio Miccolo 2° nella categoria nella mm70. Prossimo appuntamento l’8 dicembre ad Itri Per la gara di 10 km “Corri nella terra di Frà Diavolo” organizzata dalla Poligolfo. (Il Faro on line)