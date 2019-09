Doha – Ci si aspettava qualcosa di più da Filippo. Ma lui non molla e la semifinale di domani l’ha conquistata con tenacia. Il recordman azzurro dei 100 metri ha registrato il tempo di 10”20 in batteria di qualifica. Nella gara che rappresenta i quarti di finale, direzione semifinale, il campione delle Fiamme Gialle spinge in pista e si prende il terzo posto.

Ma cercava il piazzamento Tortu, non il tempone. E allora eccolo in classifica dietro a De Oliveira e Rodgers, in una qualifica in cui probabilmente nessuno voleva conquistare il crono della storia. L’obiettivo è il prosieguo in questo Mondiale in cui Filippo vuole strabiliare. Sarebbe eccezionale se la Freccia Gialloverde si prendesse un altro record. Da migliorare. E tutto suo.

Domani scenderà ancora in pista e stavolta il piazzamento sarà utile per la gara direzione podio. All’ora di cena, i palati degli appassionati saranno soddisfatti dai velocisti migliori al mondo.

Di seguito le dichiarazioni di Filippo Tortu come riportato dal sito ufficiale della Fidal :

“Soddisfatto del piazzamento, non del 10.20, però l’importante era qualificarsi alla semifinale ed è quello che ho fatto – le parole di Tortu – Il clima non è ideale, ci sono continui sbalzi di temperatura da 40 gradi a circa 20, ma è così per tutti e non solo per me. Ho visto soltanto la mia batteria e quella di Marcell, non mi sono fatto ancora un’idea, domani è una gara a parte e si pensa a quello. Per la semifinale sono molto più fiducioso, non nascondo che avrei voluto fare meglio. Lo ripeterò per la trentesima volta ma oggi l’obiettivo era andare avanti”.

