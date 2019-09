Doha – Vola a 10”07 Marcell Jacobs ai Mondiali di atletica leggera. Lo fa accanto agli dei della velocità, in batteria. Tra di essi anche Christian Coleman che piomba sul traguardo per primo a 9”98.

Attaccato alla sua ombra, Jacobs spinge convinto fino alla fine dei 100, dopo aver iniziato una gara un po’ in sordina. Ma il momento positivo prosegue. Senza allenamento per giunta da 30 giorni. E mentre un ammirato Stefano Tilli lo applaude orgoglioso in diretta su Raisport, annunciando che il prossimo anno Marcell scenderà sotto i 10 secondi, l’atleta delle Fiamme Oro domani sarà in pista ancora. Per la semifinale mondiale.

Foto 3 di 4







Di seguito le dichiarazioni di Marcell Jacobs come riportato dal sito ufficiale della Fidal :

“Sono davvero contento, ho fatto una buona gara al di là di qualche inceppo in partenza – il commento dell’azzurro, 10.07 nei 100 in batteria – Era un momento importante perché da un mese e mezzo non gareggiavo e volevo trovare alcuni feeling che non sentivo da un po’. Devo dire la verità: me la stavo facendo sotto in call room, e in pista sono entrato tesissimo. È stato un periodo difficile ma in questi ultimi dieci giorni ho ritrovato alcuni ritmi che avevo quando ero al massimo dalla forma. Non volevo venir qua per fare la comparsa, ma per dimostrare qualcosa a me e a tutti gli altri. Il sogno è andare in finale: oggi è finita una giornata, domani ne inizia un’altra”.

Foto : Raisportweb

(Il Faro on line)