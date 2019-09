Nettuno, al via i lavori di messa in sicurezza per la scuola media di via dell’Olmata

Nettuno – Il comune di Nettuno è primo in graduatoria per interventi di edilizia scolastica della Regione Lazio con due progetti che riguarderanno la scuola media di via dell’Olmata, presentati durante il periodo commissariale e che ora saranno finanziati.

Il plesso scolastico sarà interessato da interventi di adeguamento sismico, ampliamento delle aule, e di un intervento per la sistemazione della palestra.

Due progetti dal costo totale di oltre 5 milioni e 600 mila euro che saranno cofinanziati dal Miur che erogherà i fondi seguendo la graduatoria del fabbisogo regionale.

Gli interventi di edilizia scolastica su base triennale (2018-2020) saranno sviluppati internamente dall’ assessorato per l’edilizia scolastica, guidato da Camilla Ludovisi, e da quello ai lavori pubblici che fa riferimento a Luca Tammone.

(Il Faro online)