Real Fiumicino, Consalvo: “Contro L’Eur Massimo dobbiamo dare il mille per cento”

Fiumicino – Dopo il Vallerano, l’Eur Massimo. Per il Real Fiumicino/Futsal Isola un’altra sfida al limite dell’impossibile. Sabato all’Olimpia è arrivata una vittoria convincente. Un tre a zero che fa ben sperare per il match del PalaToLive.

“Non era facile, il Vallerano è un’ottima squadra che ha fatto molto bene lo scorso anno – spiega mister Consalvo -. Siamo arrivati all’esordio in campionato non nel migliore dei modi. Non avevamo portieri under 21 in lista e dopo pochi minuti si è fermato Pascariello, l’altro under 21. Siamo un gruppo che nelle difficoltà si esalta e i risultati si sono visti. Abbiamo messo anima e corpo, lottato su ogni pallone ed è arrivata una vittoria meritatissima”.

Domani la prima sfida esterna, contro l’Eur Massimo, una delle corazzate della C1. “Inutile giraci intorno, affrontiamo una delle pretendenti alla vittoria finale – dice mister Consalvo -. Hanno una squadra giovane ma già molto esperta, con molta qualità nei singoli e una guida tecnica importante. Purtroppo arriviamo all’appuntamento con troppi infortuni e una formazione rimaneggiata. Ma proveremo a sfruttare questa rabbia per sorprenderli. Orgoglio e organizzazione sono le nostre armi e dovremo sfruttarle al massimo”.

(Il Faro on line)