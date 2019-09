Usavano chat crittografate per spacciare cocaina, due arresti a Ostia

Ostia X Municipio – A seguito di una lunga attività di osservazione e utilizzando una vettura di copertura, la squadra di Polizia Giudiziaria ha tratto in arresto, ieri giovedì 26 settembre 2019, due ragazzi di origine straniera, di 18 e 19 anni, con l’accusa di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti.

Gli agenti della Polizia hanno fermato i due giovani in piazza Lorenzo Gasparri, a Ostia, intorno alle 18.10 e li ha trovati in possesso di numerosi involucri di cocaina, in alcuni casi già pronta per essere fumata.

Ad entrambi sono stati sequestrati circa 600 euro, frutto dell’attività di spaccio, e tre telefoni cellulari, di cui due attivi. Tutti i telefoni avevano istallata l’applicazione di messaggistica istantanea “Wickr me”, che permette di conversare con gli utenti in modo segreto, autodistruggendo in seguito i messaggi.

Testi, immagini e video infatti sono crittografati al momento dell’invio e rimangono tali fino al dispositivo del destinatario, evitando le possibili intercettazioni.

Gli investigatori del Commissariato Roma Lido stanno da tempo monitorando questo nuovo fenomeno di cessione dello stupefacente definendo a ragion veduta piazza Gasparri, come piazza Gasparri 4.0.

Entrambi gli arrestati sono stati messi a disposizione dell’autorità giudiziaria per il processo per direttissima.