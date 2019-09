Cambiamenti climatici: le foto della Nasa mostrano un pianeta ‘stravolto’ dall’uomo

Il Faro on line – La Terra che cambia vista dall’alto: le foto satellitari della Nasa mostrano come l’uomo abbia stravolto alcune aree del Pianeta.

Nonostante l’indifferenza dei politici nei confronti dei cambiamenti climatici, i cui effetti sono invece sempre più evidenti, la settimana di manifestazioni per il clima indetta da Fridays For Future, ha coinvolto milioni di persone in 150 Paesi del Mondo e, solo in Italia, 160 città.

A dimostrazione della necessità di intraprendere azioni urgenti per ridurre l’impatto dell’uomo sul Pianeta, Esri Italia ha realizzato una Story Map che mostra, attraverso le immagini della Nasa, lo stravolgimento di alcune aree della Terra.

L’impatto visivo delle immagini è molto forte e il confronto tra le immagini che ritraggono lo stesso luogo in epoche diverse aiuta a capire l’entità dei cambiamenti

avvenuti sul territorio.

Alcuni dei cambiamenti mostrati dalle fotografie sono avvenuti nel corso di qualche giorno – è il caso per esempio delle conseguenze di uno tsunami in Giappone– mentre

altri hanno avuto effetti che sono diventati visibili nel corso di decenni, come quelli provocati dall’intensa urbanizzazione di Cancun in Messico.

Altre immagini mostrano l’incredibile riduzione dei ghiacciai in Alaska e Groenlandia, la deforestazione in Amazzonia, la drastica riduzione del lago d’Aral, considerato uno dei

più gravi disastri ambientali provocati dall’uomo.

Guarda la Story Map