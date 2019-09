Cerveteri, concluso il IV corso nazionale per enduristi organizzato dalla Protezione civile

Cerveteri – Si è appena svolto a Cerveteri il quarto corso nazionale per istruttori enduristi, realizzato in collaborazione con il Dipartimento nazionale di Protezione civile e Fmi (Federazione motociclistica italiana).

Padrona di casa, la Protezione civile di Cerveteri, che ha garantito l’ospitalità e la logistica a quello che è divenuto un appuntamento tradizionale di Cerveteri.

Dopo la parte formativa di ieri, tenutasi nelle zone limitrofe al cimitero dei Vignali, il corso si è tenuto direttamente nella sede.

Presenti in rappresentanza dell’Amministrazione comunale, l’assessore alle Politiche ambientali del comune di Cerveteri Elena Gubetti e l’assessore alle Attività economiche e produttive Luciano Ridolfi, che hanno portato i saluti della città al ‘popolo’ endurista venuto a Cerveteri per questa importante giornata formativa.

“Un’altra grande dimostrazione di forza e capacità del gruppo comunale di Protezione civile di Cerveteri”. Dichiara Elena Gubetti.

“Doveroso un ringraziamento -aggiunge – al funzionario e coordinatore del servizio Renato Bisegni, che guida con competenza e passione quella che a tutti gli effetti è diventata una sicurezza per tutta la cittadinanza.

Motivo d’orgoglio ancor maggiore, è che l’endurista attualmente più famoso in Italia, Damiano Incaini, neo campione iridato, sia proprio un volontario della nostra Protezione civile, simbolo che possiamo disporre di un gruppo forte, preparato e dotato di straordinaria individualità”. Conclude Gubetti.

“L‘attività degli enduristi si è dimostrata essere fondamentale negli ultimi anni – dichiara l’assessore Luciano Ridolfi – la loro professionalità in occasione dei tristi eventi calamitosi che le scorse estati hanno colpito il centro Italia è stata preziosa per portare soccorsi anche nelle zone più difficili da raggiungere.

La conformazione del nostro territorio, – conclude Ridolfi – in particolar modo quella scelta per la realizzazione del corso, quella oltre il cimitero dei Vignali, si è confermata essere una location perfetta per questa iniziativa che, così come avvenuto anche nelle edizioni passate, auspichiamo anche in futuro possa tenersi nella nostra Cerveteri”.

