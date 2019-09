Fiumicino – L’amministrazione informa la cittadinanza che dal 1° ottobre 2019 al 30 aprile 2020 entreranno in vigore gli orari invernali per i cimiteri. L’orario di apertura sarà dalle 8 alle 13 la mattina e dalle 15 alle 17 il pomeriggio, con la possibilità di ingresso sino a mezz’ora prima della chiusura, come da Regolamento Comunale.