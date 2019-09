Fiumicino, tamponamento in via dell’aeroporto: code e rallentamenti

Fiumicino - Pomeriggio di paura a Fiumicino, dove intorno alle ore 13 di oggi, sabato 28 settembre 2019, un tamponamento, avvenuto su via dell'aeroporto, tra via Redipuglia e via Portuense, verso Fiumicino, ha bloccato per alcuni minuti la circolazione.

Quattro i veicoli coinvolti nel sinistro. Immediato sul posto l'intervento Polizia Locale, impegnata fino al pomeriggio nei rilievi del caso. Nell'incidente sono rimaste ferite - in maniere lieve - diverse persone, trasportare in ambulanza all'ospedale G.B. Grassi di Ostia per degli accertamenti. Ancora da chiarire la dinamica dell'incidente.

(Il Faro online)