Formia e quell’aria di crisi in maggioranza

Formia – Una cosa è certa: alla maggioranza civica di Formia i bilanci non fanno troppo bene. Infatti, esattamente come lo scorso febbraio, a pochi giorni dall’approvazione del bilancio di previsione (Leggi qui), ora, a pochi giorni dall’approvazione del consolidato per l’esercizio 2018, si respira aria di crisi in giunta.

Il motivo? Sembrerebbe che siano in atto dei passaggi tra i vari gruppi, con la relativa possibilità che se ne creino di nuovi. Possibilità che, al momento, sta generando non poche tensioni in maggioranza. A darne notizia è il gruppo civico “Ripartiamo con voi”, che, dopo una riunione interna, sul tema, ha chiesto una verifica.

“Nulla quaestio per quanto attiene alla correttezza e lealtà verso la maggioranza, ma – si legge in una nota – una verifica circa l’attuazione del programma riteniamo sia doverosa per rispetto verso i cittadini elettori che ci hanno premiato con la loro fiducia, sia per dare impulso e attuazione all’impegno assunto in campagna elettorale.”

E, ancora, si è preso atto, fanno sapere, “che, malgrado le molteplici sollecitazioni e inviti, la consigliera Valentina Forcina, eletta nella nostra lista, ha sistematicamente disertato l’attività politico- amministrativa del gruppo, sottraendosi, altresì, al normale e corrente confronto dialettico.”

Una presa d’atto, quest’ultima, che ha portato “Ripartiamo con voi” a decidere, all’unanimità, di “considerare la predetta consigliera Valentina Forcina non più organica del gruppo.”

Con molta probabilità, quindi, infine, quello della consigliera Forcina potrebbe essere il primo nome a finire in un gruppo indipendente che si starebbe costituendo in questi giorni.

(Il Faro on line)