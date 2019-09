Gaeta, proseguono i lavori di restyling dello Stadio “Riciniello” e dello Skate Park

Gaeta – Sono stati consegnati nei giorni scorsi i lavori di sistemazione e completamento del complesso sportivo “A. Riciniello”. Prende così forma il progetto che prevede la copertura dello stadio comunale di Gaeta.

Soddisfazione è manifestata dal Sindaco Cosmo Mitrano il quale commenta “finalmente dopo tanti anni di attesa potremmo beneficiare della tribuna coperta per assistere agli incontri anche in occasione di condizioni meteo avverse. La realizzazione della prima parte della tribuna coperta conferma la volontà di migliorare la struttura sportiva di via maria di Serapo”.

“Un impegno che come amministratori ci siamo assunti nei confronti della città e degli sportivi e che portiamo avanti fino al termine dei lavori previsti che restituiranno alla città un complesso sportivo completamente riqualificato. Un plauso – conclude il primo cittadino – intendo rivolgerlo al delegato allo sport Gigi Ridolfi per il grande lavoro svolto in questi anni e per aver seguito tutto l’iter”.

“Un intervento corposo – spiega l’Assessore ai lavori pubblici Angelo Magliozzi – che interessa l’area sportiva ma non solo in quanto è prevista una più ampia sistemazione dal parcheggio in via Serapide e la realizzazione di uno SkatePark con annessi nuovi servizi igienici nelle adiacenze degli spalti ospiti dello stadio comunale, con il rifacimento del marciapiede lato stadio ed il restyling del muro di cinta. Tra questi interventi programmati anche quello molto atteso che prevede in questa prima fase la copertura della parte centrale dello stadio. Diamo quindi risposta alle richieste di tutti i tifosi e sportivi di Gaeta. È un momento storico per lo sport gaetano un’esigenza vitale per il pubblico e gli appassionati”.

“Finalmente – spiega il delegato allo sport Gigi Ridolfi – è arrivato a conclusione l”iter avviato nel 2017 e quindi proseguono i lavori di restyling del Riciniello attraverso la realizzazione della copertura della tribuna centrale dello stadio che torna ad essere uno dei campi più belli della Provincia di Latina. Al termine di questo primo stralcio dei lavori disporremo di una struttura moderna, perfettamente agibile ottimizzandone le condizioni, rendendola fruibile soprattutto ai tanti tifosi che potranno seguire la loro squadra del cuore al riparo da piogge e vento”.

(Il Faro online)