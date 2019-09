Ladispoli, le opere di Caggianelli e Bonafaccia in mostra a Bracciano

Ladispoli – “L’amministrazione comunale si complimenta con i pittori di Ladispoli, Felicia Caggianelli e Sergio Bonafaccia, invitati ad esporre le loro riproduzioni museali delle opere di Caravaggio ed altri artisti del ‘600 in occasione della conferenza su Caravaggio in programma sabato 28 settembre, dalle ore 16, nella sala dell’Archivio Storico del comune di Bracciano. E’ la conferma che la nostra città continua ad essere una fucina di artisti di talento, apprezzati anche in altre realtà del nostro territorio”.

A parlare è il delegato all’arte, Andrea Cerqua, che ha annunciato la presenza dei due pittori di Ladispoli nell’incontro su Caravaggio che vedrà come relatore il professor di filosofia e storia, Settimio La Porta, nell’ambito delle conferenze culturali che si svolgeranno fino al prossimo dicembre a Bracciano col patrocinio dell’amministrazione comunale.

“In occasione del prestigioso convegno di Bracciano – prosegue il delegato Cerqua – i partecipanti potranno ammirare alcune riproduzioni delle opere di Caravaggio, come la Canestra di frutta, il Suonatore di liuto, la Medusa e la Cena in Emmaus, realizzate dai pittori Felicia Caggianelli e Sergio Bonafaccia che, ricordiamo, espongono i loro quadri in modo permanente nella sala dell’Hotel Villa Margherita di Ladispoli. Una mostra che vi invitiamo a visitare per ammirare le riproduzioni museali non solo di Caravaggio ma anche di Pompeo Batoni ed pittori del ‘700. Ai due artisti, peraltro i primi ad organizzare una mostra su Caravaggio a Ladispoli, giungano i complimenti dell’amministrazione comunale del sindaco Alessandro Grando”.

