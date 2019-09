Latina, arrestato il rapinatore terrore dei negozianti

Latina – Ha finito di fuggire il terrore dei negozianti. Nella giornata di ieri, infatti, gli uomini della Squadra Mobile hanno bloccato e condotto in carcere P. M. classe 1998, con l’accusa di rapina e porto abusivo d’armi.

La vicenda

Lo scorso 11 Settembre, il malvivente, dopo essersi introdotto all’interno di una farmacia sita in zona Q4 a Latina, impugnando un coltello che brandiva all’indirizzo di una dipendente, ha afferrato per un braccio un’altra dipendente lì presente e gli ha intimato di aprire il registratore di cassa per impossessarsi di circa 1.500 euro nonché di una busta contenente scontrini bancomat.

Subito dopo il rapinatore è fuggito, con il volto travisato da una sciarpa, da un cappello copri orecchie, facendo perdere le proprie tracce sotto i portici di un palazzo adiacente la farmacia.

Sulla scorta delle prime informazione assunte e l’analisi delle immagini di alcuni sistemi di videosorveglianza, gli agenti della Squadra Mobile, sotto il coordinamento della Procura di Latina, sono riusciti a rintracciare l’uomo, che sottoposto a perquisizione domiciliare veniva ancora trovato in possesso degli indumenti utilizzati al momento dei fatti.

I precedenti

L’indagato risulta già gravato da precedenti specifici: risulta infatti essere già stato arrestato per una rapina commessa ai danni di un supermercato e da ultimo, nello scorso mese di luglio, per una rapina commessa ai danni di un tabacchino.

L’arrestato ,al termine delle formalità di rito, è stato portato in carcere a disposizione dell’Autorità giudiziaria.