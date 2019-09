Mondiali, Filippo Tortu aspetta la finale dei 100 metri, giocando a carte a bordo pista

Il Faro on line – Manca un’ora alla finale della vita. Filippo attende l’emozione più bella del Mondiale, dopo aver disputato la gara più emozionante della vita. E mentre l’Italia aspetta di tifare per il suo velocista azzurro, attuale primatista sui 100 metri, Tortu si distrae a bordo pista.

Come mostra la foto diffusa dalla Federazione Italiana Atletica Leggera, sulla pagina ufficiale Facebook, Filippo e il suo staff tecnico giocano a scopone. A carte. A bordo pista. A pochi metri dal palcoscenico sportivo che lo vedrà protagonista alle 21,15, il campione europeo under 20 dei 100 sfida anche il destino. Lo fa cacciando via i timori per una finale importante per lui. E lo fa a modo suo.

Sfrontato in pista per la semifinale, puntando dritto al traguardo e pensando solo alla sua gara, sfida la finale dei 100 aspettando la sua carta vincente. Quella del podio iridato ? Tutto è possibile. A tra poco, per la storia.

Foto : Fidal