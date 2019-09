Doha – Tortu si riprende la sua gara. Dopo i 100 opachi di ieri, l’atleta delle Fiamme Gialle ha tirato fuori tutto quello che aveva a Doha in semifinale e poco fa ha conquistato la finale delle 21 di stasera.

Felice e raggiante ai microfoni di Raisport Filippo dichiara: “C’era da tirare fuori gli attributi oggi. E’ quello che ho fatto. Sentivo una carica diversa”. E tutta l’energia messa in gara si sente nelle parole del primatista italiano dei 100 metri: “Mi sono buttato e mi è veramente servita”. Corre senza guardare gli altri Filippo, di solito fa così e oggi lo ha fatto ancora: “Ho corso rilassato per i cavoli miei – ha detto l’atleta brianzolo – mi sono buttato”. E ha dato il cuore in pista. Concentrato solo sulla sua corsia ed è così che ha conquistato la gara per la medaglia. Era dal 1987 che un italiano non si qualificava per la finale dei 100 metri ai Mondiali. Erano i tempi di Pierfrancesco Pavoni. A Roma scendeva in pista l’atletica mondiale. Non era ancora nato Filippo.

Foto 3 di 8















E prende l’eredità dell’ex campione azzurro, ed ex suo compagno di squadra alle Fiamme Gialle, per scrivere qualcosa di importante a Doha. L’impressione è che potrebbe davvero farlo. Intanto registra un ottimo 10”11. Terzo in una semifinale emozionante. Ha corso in nona corsia perentorio e senza pietà: “Non ho veramente parole. Devo recuperare le energie ora, per la finale di stasera”.

Di seguito, le dichiarazioni di Filippo Tortu, ai microfoni di Raisport :

“Oggi c’era da tirare fuori gli attributi. E’ quello che ho fatto. Sentivo una carica diversa. Messaggi e affetto ieri da tante persone, mi hanno aiutato. Ho corso rilassato per i cavoli miei. Mi sono buttato e mi è veramente servita. Vado a farmi la finale ora. Non ho veramente parole. Devo recuperare le energie per fare la finale”.

Foto : Raisportweb

(Il Faro on line)