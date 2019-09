Nettuno, arriva la giornata di formazione per i produttori locali

Nettuno – Un evento a sostegno delle imprese produttrici di eccellenze enogastronomiche del Comune di Nettuno quello organizzato dall’Arsial dal titolo “Friend of Tourist – Amico del Turista” e che si terrà il prossimo 4 ottobre presso la prestigiosa cornice del Forte Sangallo.

La giornata sarà divisa in due parti. La prima riguarda la formazione delle aziende locali, che potranno assistere ad una lezione tenuta da formatori esperti che insegneranno a raccontare alle aziende i loro prodotti. “Dalla nostra esperienza di associazione – spiegano dall’Arsial –, che lavora sui territori minori da molti anni, e dai nostri incontri con migliaia di piccoli produttori emergono due fattori critici da tenere in considerazione: innanzitutto, i prodotti enogastronomici vanno assaggiati. Non si compra al buio ma il palato e l’emozione personale di chi deve scegliere e deve consigliare sono un aspetto fondamentale del processo di acquisto. E poi, per competere sulla qualità e non sul prezzo bisogna aggiungere valore al prodotto che si presenta in modo da non entrare in competizione con grandi produttori”.

La seconda parte della giornata sarà la “degustazione” dei prodotti enogastronomici tipici di Nettuno con la presenza di istituzioni e food blogger, un canale della Tv e i giornali locali.

L’evento inizierà alle ore 15 e si concluderà alle ore 20.

(Il Faro online)