Ostiamare, un premio ad Adriano D’Astolfo per le 200 partite in biancoviola

Ostia – Dopo aver conquistato, con merito, il pass per i 16mi di finale (sarà il Pineto l’avversaria dei lidensi, ndr), ai rigori contro il Trastevere, l’Ostiamare torna a concentrarsi sul campionato.

Domenica 29 settembre, alle 15, allo Stadio “Anco Marzio” , i biancoviola sfideranno nuovamente i ” Leoni “ di Via Vitellia, nella 5^ giornata di andata del Campionato Nazionale di Serie D, Girone G. Sarà un altro capitolo di questa sfida, conclusasi a reti bianche nell’ultimo precedente, quello della stagione 2018-2019, datato 27 Gennaio 2019.

Domenica 29 settembre sarà una giornata speciale per Adriano D’Astolfo e per tutta l’Ostiamare. Capitano di tante battaglie, professionista esemplare, legato da passione e amore ai colori biancoviola , Adriano (nella foto la premiazione organizzata per le sue 100 volte in biancoviola) sarà premiato dal Presidente Lardone, prima dell’inizio della sfida con il Trastevere, con una targa per le sue 200 presenze in Serie D con la maglia dell’ Ostiamare. Un traguardo fantastico che celebreremo tutti insieme, sulle tribune dell’Anco Marzio, applaudendo con vigore e passione il nostro Capitano.

Foto : Claudio Spadolini

(Il Faro on line)