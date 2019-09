Poggio: “No a nuove antenne a Fiumicino, cambiamo il regolamento comunale”

Fiumicino – “Mi dispiace dirlo ma la questione delle antenne di telefonia mobile dimostra tutta l’ambiguità di un’amministrazione che approva un regolamento contro questo tipo di apparecchiature e poi si nasconde dietro cavilli burocratici“.

E’ quanto dichiara il vicepresidente del consiglio comunale di Fiumicino Federica Poggio (Lega Salvini Premier). Che aggiunge: “È assurdo che la soluzione, come nel caso di via Bastianelli, già gravata dalla possibile realizzazione di un centro di trasferenza, o di Aranova, sia concedere per 9 anni in comodato d’uso un terreno comunale a un’azienda (a fronte di poche migliaia d’euro) che poi a sua volta affitterà il terreno al gestore telefonico. Una presa in giro”.

“La soluzione è semplice: va modificato il regolamento e vanno vietate le antenne nei centri abitati. Quindi chiediamo all’amministrazione la convocazione urgente di un tavolo con tutte le forze politiche e i legali del Comune per trovare definitivamente una via d’uscita a questo pastrocchio”, prosegue l’esponente della Lega.

“Via Bastianelli e via Castagnevizza già subiscono le scelte sbagliate di questa amministrazione, penso alla chiusura del semaforo di via Trincea delle Frasche che ha messo ko decine di aziende, a tutta la vincolistica, alla folle idea di realizzare un centro di stoccaggio per la raccolta differenziata. Per non parlare di Aranova, da anni abbandonata a se stessa. Ora le antenne – conclude Poggio -. Il prossimo passo quale sarà? Se hanno deciso di cacciarci da questo territorio per regalarlo ai grossi speculatori almeno lo dicano chiaramente”.

