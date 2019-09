Pomezia, bene l’incontro tra Acea e Lega Consumatori

Pomezia – Il 25 settembre 2019 si è svolto un incontro tra la Lega Consumatori Pomezia, anche in rappresentanza del C.d.Q. Le Monacchelle-C.d.Q. Via Naro-Via Monte D’oro, e il Comitato D’Avino Inform@ e la Responsabile dell’Unità Relazioni con gli Stakeholder di Acea, Alberta Riccardi e il Rappresentante dell’Organismo ADR Acea – Associazioni dei consumatori Gianluca Finocchi.

L’incontro si è concluso con un accordo tra le parti che rafforza il dialogo tra Acea S.p.A. e le Associazioni dei consumatori. Più specificamente l’incontro ha sancito un impegno maggiore nella collaborazione e nella costruzione di una relazione trasparente tra Acea S.p.A. e Lega Consumatori di Pomezia.

A tal proposito e nell’immediatezza si è provveduto con l’inserimento del nominativo del Presidente Dario Ferraro tra quelli abilitati al contatto dei canali dedicati delle Società del Gruppo Acea per un pronto supporto nella gestione di quanto segnalato dall’Associazione.

In quest’ottica Lega Consumatori di Pomezia è a disposizione dei clienti presso la propria sede, con procedure totalmente gratuite, per gestire in tempi rapidi eventuali problematiche che dovessero insorgere con le Società del Gruppo Acea. Quali ad esempio verifiche su addebiti in fattura, richiesta di una procedura di conciliazione, ecc.

Il presidente della Lega Consumatori, Dario Ferraro, si dichiara soddisfatto dell’incontro avvenuto ieri che ha avvicinato Acea S.p.A. alle esigenze degli utenti di Pomezia.