5 ottobre: Fiumicino festeggia S. Ippolito, ecco il programma

Fiumicino – La Pro Loco di Fiumicino invita alla celebrazione di S. Ippolito, Patrono della Città di Fiumicino.

Contrariamente alla tradizione quest’anno la cerimonia si svolgerà sul piazzale della Parrocchia S. Maria della Divina Provvidenza in Isola Sacra (Via della Scafa 161) anziché presso la Basilica paleocristiana di Isola Sacra.

L’area archeologica di Via Redipuglia, dove furono rinvenute le reliquie del Santo martire portuense, quest’anno purtroppo non sono agibili.

Lo ha comunicato la Direzione del Parco Archeologico di Ostia Antica, motivando il diniego all’accesso nell’area per problemi di sicurezza e conseguente necessità di effettuare le necessarie verifiche, ed eventuali lavori di consolidamento degli edifici.

Il pomeriggio del 5 ottobre l’urna con le reliquie di S. Ippolito si troverà presso la Parrocchia S. Maria Porto della Salute di Fiumicino (Via di Torre Clementina).

Qui si raduneranno le autorità civili, militari e religiose a partire dalle ore 16,00.

Alle ore 16,30 l’urna sarà posta su una carrozza trainata da cavalli che effettuerà il tragitto da Via Torre Clementina, seguendo il percorso: Via S. Maria Porto della Salute, Via degli Orti, Largo dei Delfini, Ponte Due Giugno, Via del Faro, Via Coni Zugna, Via della Scafa, fino a raggiungere il piazzale della Parrocchia S. Maria della Divina Provvidenza in Isola Sacra.

Qui alle ore 17,00 inizierà la cerimonia presieduta dal Vescovo di Porto – S. Rufina, Mons. Gino Reali.

Alla celebrazione saranno presenti, oltre al Sindaco o suo delegato, e altri rappresentanti della Pubblica Amministrazione, anche i rappresentanti delle Forze dell’ordine e le associazioni di volontariato presenti sul territorio con i loro labari, gonfaloni e bandiere.

Si ricorda che il 5 ottobre, su tutto il territorio del Comune di Fiumicino, è festa a tutti gli effetti civili, scuole ed uffici pubblici sono chiusi.